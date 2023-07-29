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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لنشر سماحة الإسلام وتصحيح المفاهيم.. ندوات دينية وقوافل توعية بمراكز الشباب بالمنيا

ندوات توعوية للشباب
ندوات توعوية للشباب

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ندوات وأنشطة متنوعة علي مستوى مراكز شباب المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأهمية رفع الوعي الفكري والثقافي لدى الشباب والنشء من أبناء المحافظة.

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وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن "إدارة البرلمان والتعليم المدني وإدارات الهيئات الشبابية" نفذت عددا من الندوات الدينية بالتنسيق مع منطقة وعظ المنيا التابعة للأزهر الشريف، وذلك بمراكز شباب المدينة " أ" وماقوسة والمدينة " ج" وأبوفليو وغيرها.

وتهدف القوافل الدعوية إلى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة، وتسليط الضوء على محاور التنمية فى مختلف المجالات وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان الفكرية ومحاربته للشائعات الكاذبة.

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