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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نادي المنيا يعلن تشكيلات قطاع الناشئين والبراعم للموسم 2023 / 2024

نادي المنيا يعلن
نادي المنيا يعلن التشكيلات

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر تشكيل قطاع الناشئين لموسم 2023-2024 بقيادة كابتن طه حسن كمديرًا للقطاع.

ويتولى مهمة الجهاز الفني لفريق 2003 رضا عبدالرحمن مديرا فنيا ومحمود ابو العمدة مدربا عاما.

كما يتولى مهمة فريق 2005 محمد جاويش مدير فني ووليد أوشا مدربا عاما.

ويقود فريق 2007 الذي يشارك بدوري الجمهورية الدكتور محمد خيري مديرا فنيا وأحمد يحي مدرب عام.

 

ويقود فريق 2008 اسماعيل مصطفى مدير فني وأحمد ابو بكر اللورد مدرب عام.

ويتولى قيادة فريق 2009 الدكتور رمضان محمود عبدالعال مدير فني ومينا عبدالله مدرب عام .

كما يتولى مهمة تدريب حراسة المرمى لفرق القطاع حسن سيد ومحمد ربيع وأخصائي علاج طبيعي الدكتور مصطفى كامل والدكتور محمد عباسي ومخطط أحمال الدكتور عصام طلعت والمدير المالي ناصر أديب والمدير الإداري محمد أبو العلا. 

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كما أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر تشكيل قطاع البراعم لموسم 2023 / 2024 بقيادة عبد ربه شقراني كمديرًا للقطاع .

ويقود مهمة فريق 2010 محمد عمر كمديرًا فنياً، وعمر فرغلي مدرباً عاماً.

ويتولى مهمة تدريب فريق 2011 سمير فاضل مدير فني وأسامه عبدالحكيم مدرب عام.

كما يقود تدريب فريق 2012 أحمد ابو بكر الجوهري مديرا فنيا ومحمد عبدالقادر مدرب عام.

ويقود فريق 2013 محمد حنفي مديراً فنياً وأحمد علاء ميمو مدرباً عاماً.

ويقود فريق 2014 محمد عبدالغني مديراً فنياً ومحمود حسن مدرب عام.

وفي حراسة المرمى يقود بالتدريب محمد يسري وعمرو أبو الغيط وأخصائي علاج طبيعي الدكتور شعبان أحمد وإداري القطاع ثروت سعد، ويقوم بالإشراف على فرق القطاعين شادي عادل وهاني صدقي عضوا مجلس الإدارة.

 

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