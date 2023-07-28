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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في شهر.. صحة المنيا تنظم 1231 ندوة للتوعية والتثقيف و15 لقاءً جماهيريا

لقاءات جماهيرية وتوعوية
لقاءات جماهيرية وتوعوية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على أهمية رفع الوعي والتثقيف الصحي لدى المواطنين باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تحسين الصحة العامة للمواطنين، موجها بزيادة الندوات واللقاءات المباشرة بين مقدمى الخدمة الصحية والمستهدفين منها.

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وفى هذا السياق، أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية نفذت 1231 ندوة للتوعية و التثقيف الصحي و 15 لقاء جماهيريا على مدار شهر يونيو الماضي عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تنفيذ 1113 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و118 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى عقد 15 لقاء جماهيريا حيث بلغ عدد الحضور بالندوات 17 ألف و917 منهم 5587 من الرجال و 11032 من السيدات و1289 من الأطفال، مشيرا إلى أن موضوعات الندوات تنوعت بين التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية و الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.

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