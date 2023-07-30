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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شقيقتين وإصابة صديقتهما في انقلاب سيارة ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقيت شقيقتان مصرعهن، وأصيبت فتاة أخرى، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف- الفيوم، أمام عزبة أبو سنة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة بني سويف بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف- الفيوم، وتحديدا أمام عزبة أبوسنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابة والجثتين إلى المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شقيقتان وإصابة صديقتهما بجروح وسحجات.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابة " روان .ت.م" إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لها تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وتبين أن المتوفيتان شفيقتان وهما " "يمنى . م . ش" 28 سنة، وشقيقتها "منة" 21 سنة، وتم ايدعهما مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهما.

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