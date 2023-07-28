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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ بني سويف يراجع استعدادات التعليم لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

راجع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسى 2022/2023 والتى ستنطلق غداً السبت 29 يوليو الجاري  وتختتم الخميس 3 أغسطس 2023،حيث يؤدي الامتحان أكثر من 16 ألف طالباً وطالبة أمام 114 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الادارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة لأداء امتحانات الدور الثانى فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

من جانبه أكد محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أن المديرية قد أتمت استعداداتها ت لبدء أعمال ‏امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، مشيراً إلى عقده سلسلة  اجتماعات مع موجهي عموم المواد الدراسية ثم مع  مديري إدارات التعليم ورؤساء اللجان والمراقبين الأوُل ،لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

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وخلال الاجتماع نوه وكيل الوزارة بالإلتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات لتنظيم الامتحانات وخروجها بالشكل المطلوب،من خلال التنسيق بين الجهات المعنية من رؤساء المدن والقرى و الأمن والصحة والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وتأمين اللجان ، مشيراً إلى  تكليفاته تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط ، بجانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء الطلاب أو الملاحظين ، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية في حالة وجود أي حالات شغب لاتخاذ الإجراء القانوني  في هذا الجانب

وأوضح وكيل الوزارة أن  قطاع " أ" ويضم إدارات ( بني سويف ، ببا ، اهناسيا ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية  ويبلغ عدد الطلاب 7  آلاف و 288 طالبا وطالبة موزعين على 51 لجنة فرعية، وقطاع "ب " ويشمل إدارات ( الواسطى ، ناصر ، سمسطا ، الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 9 آلاف و400 طالبا وطالبة موزعين على 63لجنة،ليصل إجمالي طلاب القطاعين إلى 16 ألف و688 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان أمام 114لجنة على مستوى المحافظة.

 

الاستعدادات النهائية الإدارات التعليمية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم رؤساء المراكز والمدن رؤساء المدن وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعل وزارة التربية والتعلي

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