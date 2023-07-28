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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد التجهيزات الهندسية بمركز التشغيل والتحكم للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية بمركز التشغيل والتحكم بمقر الديوان العام ، والذي يتم تنفيذه وفقًا للتصميم الموحد لمراكز سيطرة الشبكة الوطنية  على مستوى الجمهورية، تحت إشراف إدارة سلاح الإشارة ،  تنفيذا  لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
حيث يهدف المركز إلى تحقيق السيطرة الكاملة من خلال التعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير.

وتجدر الإِشارة  أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة هو شبكة وطنية متكاملة تهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة، وتهدف إلى  توفير خدمات الطوارئ والسلامة العامة، من خلال شبكة موحدة طبقا للمقاييس العالمية، والتي  تتكون من مركز سيطرة متكامل في نطاق العاصمة الإدارية، ومستهدف 27 مركز سيطرة في المحافظات، و32 مركز رئيسي متحرك، متمثلة في الجهات ذات العمل الميداني.

رافق المحافظ كلٍ من : اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، في حضور المهندس محمد عبد البر والمهندس خالد عبد الحميد والمهندس أحمد سعيد من الشركة المنفذة ، والأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني ، وأعضاء المكتب الفني ( م. مي علي ، م. زينب زكريا ، م. إسلام حسن ، م. محمود عبد المنعم  )

الرئيس عبد الفتاح المكتب الفني تكنولوجيا الإتصالات خدمات الطوارئ والسلامة العامة خدمات الطوارئ والسلامة خطط التنمية المستدامة شبكة الوطنية على مستوى الجمهورية عبد الفتاح السيس محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستوى الجمهورية ت

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