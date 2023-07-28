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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص بعد اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف في بني سويف

صدى البلد

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بالرصيف بمدخل طريق بني سويف - الفيوم الجديد " ديمو" من ناحية الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطه النجدة يفيد بوقوع بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بمدخل طريق بني سويف الفيوم الجديد "ديمو" من ناحية الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرعي بني سويف والفيوم إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أيمن محمد عثمان 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود كامل عيد 35 سنة مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعماد حمدي حسن 42 سنة مصاباً بسحجات وكدمات وجرح باليد، وحسين موسي أحمد 33 سنة مصاباً بسحجات وكدمات باليدين، وأحمد إبراهيم أبو النور 28 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات باليدين، ومحمود ناصر سيف صالح 33 سنة مصاباً بسحجات وكدمات باليدين.

تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث وذلك لتلقي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجاري تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم التوجيه لإدارة مرور بني سويف برفع أثار الحادث.

إصابة 6 أشخاص الطريق الصحراوي الطريق الصحراوي الغربي الصحراوى الغربى بمديرية أمن بنى سويف بنى سويف والفيوم

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