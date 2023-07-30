بوتين: روسيا نفذت ضربات وقائية بعد هجوم على جسر القرم‎

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن روسيا نفذت بعض الضربات الوقائية بعد "هجوم إرهابي" شنته أوكرانيا على جسر القرم وتسبب في وقوع أضرار.

ولقي زوجان روسيان حتفهما وأصيبت ابنتهما (14 عاما) بجروح الأسبوع الماضي، فيما وصفته موسكو بهجوم أوكراني متعمد.

وأدى الهجوم إلى إلحاق أضرار بالجزء الخاص بمرور المركبات على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

والأربعاء الماضي، أعلن جهاز الأمن الأوكراني مسؤوليته لأول مرة، عن الانفجار. وفي حديث للتلفزيون الوطني الأوكراني، قال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، إن وكالته تقف وراء الهجوم، وفق أسوشييتد برس.

كما أضاف: "كانت هناك العديد من العمليات المختلفة والعمليات الخاصة. سنكون قادرين على التحدث عن بعضها علناً وبصوت عال بعد النصر، بينما لن نتحدث على الإطلاق عن البعض الآخر. إنه أحد أعمالنا، تدمير جسر القرم في 8 أكتوبر من العام الماضي".