فريدة سيف النصر تبكي على الهواء بعد عرض مشاهد من عملة نادرة

تأثرت الفنانة فريدة سيف النصر بعد عرض مشاهد لها من مسلسل "عملة نادرة" في شخصية سكينة وكواليس جملة "نادرة القادرة"، وبكت على الهواء " قائلة: "مش قادرة امسك نفسي أنا الي قلت نادرة القادرة الفاجرة "ودائما لما بدخل الاستوديو بقول اللهم ارزقني اللحظة ".

استطردت خلال لقاء عبر "برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"الفنان عامل زي السفنجة وممكن تكون الشخصية شبه حد قريب مني خالتي أمي صديقتي جارتي الفنانة بتبقى مشحونة ببقى سكينة "



وعن كواليس العلاقة بين فيلم "4-2-4 " الذي كان سبباً في زواجها حيث قدمت دور راقصة حينها وبعد الفيلم قالوا : لازم البنت دي تتجوز " حتى تزوجت زجها قبل أن تتم عامها العشرين وكانت صغيرة السن بسبب بلدة الرقص في الفيلم التي أظهرت بعض المفاتن حينها " وتقاضت عن هذا الفيلم الفي جنيها.

ولفتت إلى أن الزيجة استمرت نحو ثمانية سنوات وهي الجوازة الوحيدة في حياتها وأثناء تلك السنوات حدث مرات طلاق، وأن صديقتها غدرت بها واختطفت زوجها بعدما آمنت لها وتركتها في المنزل وكانت من خارج الوسط وكانت تتوجه للعمل، واكتشفت أن صديقتها خانتها مع زوجها".

ذكرت أنها تم خطبتها بعد الطلاق لثري ورجل أعمال كبير جداً لكنها قررت عدم إكمال الخطوة من أجل ابنها وأنها خشيت أن تدخل ليه رجلاً غريباً قائلة : اتخطبت لحد تقيل رجل أعمال وجبلي حلة ألماظ.