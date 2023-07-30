عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة سيف النصر تبكي على الهواء بعد عرض مشاهد من عملة نادرة

الفنانة فريدة سيف
الفنانة فريدة سيف النصر

تأثرت  الفنانة  فريدة سيف النصر بعد عرض مشاهد لها  من مسلسل  "عملة نادرة" في شخصية سكينة وكواليس  جملة "نادرة القادرة"، وبكت على الهواء  " قائلة: "مش قادرة امسك نفسي أنا الي قلت نادرة  القادرة الفاجرة "ودائما لما بدخل الاستوديو  بقول اللهم ارزقني اللحظة ".

استطردت خلال  لقاء عبر "برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON :"الفنان عامل زي السفنجة  وممكن تكون الشخصية شبه حد قريب مني خالتي أمي  صديقتي جارتي  الفنانة بتبقى مشحونة  ببقى سكينة "


وعن كواليس العلاقة بين فيلم "4-2-4 " الذي كان سبباً في زواجها حيث قدمت دور راقصة   حينها وبعد الفيلم قالوا : لازم البنت دي تتجوز " حتى تزوجت زجها قبل أن تتم عامها العشرين  وكانت صغيرة السن بسبب  بلدة الرقص في الفيلم التي أظهرت بعض المفاتن  حينها " وتقاضت عن هذا الفيلم الفي جنيها.

ولفتت إلى أن الزيجة استمرت  نحو  ثمانية سنوات وهي الجوازة الوحيدة  في حياتها وأثناء تلك السنوات حدث  مرات طلاق،  وأن صديقتها غدرت  بها واختطفت زوجها  بعدما آمنت لها وتركتها في المنزل  وكانت من خارج الوسط  وكانت تتوجه للعمل، واكتشفت أن صديقتها  خانتها مع زوجها".
ذكرت أنها  تم خطبتها بعد الطلاق  لثري  ورجل أعمال كبير جداً لكنها قررت عدم إكمال الخطوة من أجل ابنها وأنها  خشيت أن تدخل ليه  رجلاً غريباً  قائلة :  اتخطبت  لحد تقيل  رجل أعمال وجبلي  حلة ألماظ.

فريدة سيف النصر الفنانة فريدة سيف النصر مسلسل عملة نادرة لميس الحديدي فيلم 4-2-4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

رد فعل مثير من كهربا بعد أنباء إيقافه دوليًا

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد|اطمن على درجاتك

إعلان جدول انقطاع الكهرباء في المدن والقرى غدا.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل

الأهلي يعلن رحيل حارس الفريق رسميًا

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

قرار عاجل من الأعلى للجامعات بشأن كليات الطب البشري

ترشيحاتنا

دعاء للميت بالجنة .. كلمات جميلة تنفع المتوفى وتريح أهله

بإمكانات فريدة وسعر على قد الإيد .. هاتف الغلابة من سامسونج للشباب ومحدودي الدخل

نشأت الديهي: لولا صمود مدينة سان بطرسبرج في الحرب لضاعت روسيا

أوكرانيا: روسيا نفذت هجومًا صاروخيًا على سومي

لميس الحديدي عن إخلاء الدرب الأحمر: مصر بلد لحم ودم مش أسفلت وكباري

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

أكلات آخر الشهر .. طريقة عمل طاجن الفريك بدون لحمة أو فراخ

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ