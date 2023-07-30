هاني الناظر يكشف عن شيء «غير مقبول» يفعله الشباب في المصيف

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا منشورا جديدا على صفحته الشخصية بالفيسبوك عن الصيف ومراعاة شعور الآخرين..

وقال الناظر " وحضرتك اليومين دول وانت في المصيف وقاعد علي شاطئ البحر ولابس القميص الماركة الأبيض المفتوح وبتستمتع بالهواء والبحر خلفك.. ربنا يكرمك ويسعد أيامك ويحميك ياريت علشان خاطري بلاش تنزل صورتك علي صفحتك وراعي انه ممكن حد تاني كان الله في عونه قاعد في مكان تاني بعيد والحر شديد عليه وبيعوم في عرقه وبالصدفة بيتابعك .

خليك في حالك واستمتع بأجازتك بأمان وربنا يحفظك..