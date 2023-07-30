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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهر الشرقية يعلن بدء تفعيل منظومة الطعون الإلكترونية على نتائج الشهادة الثانوية

صدى البلد

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية اجتماعاً موسعًا بمدير إدارة الكمبيوتر التعليمي والمدير المالي للمنطقة ومسئولي التحول الرقمي بالإدارات التعليمية كافة وذلك في إطار استعدادات منطقة الشرقية لبدء منظومة الطعون الإلكترونية على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م.

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شدد "الجنيدي" على ضرورة الاستعداد الجيد وتجهيز المقرات بالأجهزة اللازمة مع الاستعانة بأكفأ المختصين ممن لديهم مرونة وقدره على التعامل مع الجمهور والطلاب.

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على ضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول وتيسير أمورهم طبقًا للضوابط المعمول بها ومن المقرر بدء أعمال الطعون بكافة الادارات اعتبارًا من الأحد الموافق 30/7/2023  ولمدة شهر مشيرا الي أن أعمال الطعون تتم بإشراف الإدارة العامة للمعلومات بمشيخة الأزهر الشريف.

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