بسبب خصرها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بصورة فوتوشوب

شاركت أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، متابعيها صوراً جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت أسما في الصور بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة، مرتدية فستانا أخضر مجسم، كشف عن خصرها المنحوت، وهو ما علق عليه بعض المتابعين بأنها صورة فوتوشوب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.

وشاركت أسما شريف منير صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقارنت إطلالة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي شبّهها الجمهور بملاية لف.

وعلقت أسما شريف منير: “المصري يكسب”.

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