الأهلي يعلن عن التعاقد مع راع جديد .. تفاصيل

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عن التعاقد مع الشريك التعليمي للنادي خلال العامين المقبلين.



وقال الخطيب في مؤتمر صحفي اليوم إن الأهلي ليس صرحا رياضيا فقط، وإنما كيان مؤسسي كبير جدا يقدم خدمات عديدة لبلده من منطلق رسالته المجتمعية ويعمل دوما من أجل مساعدة مؤسسات الدولة الوطنية.



وأضاف أن توقيع عقد شراكة الأهلي مع الشريك التعليمي لمدة موسمين يمثل خطوة مهمة للغاية في ظل تاريخها المشرف على الصعيد التعليمي.



وأوضح أن الأهلي يهدف إلى تحقيق المعادلة الإيجابية من خلال التعلم وممارسة الرياضة، وقال إن البروتوكول يتيح مزايا ومنحا وخصومات لأعضاء الأهلي ولاعبيه، مع وضع تصور لاستفادة الجماهير من هذه الامتيازات خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن الأهلي يقدر جيدا أهمية الشراكة بين الجانبين والتي تأتي امتدادا وانعكاسا للعلاقات القوية بين بلدين كبيرين بحجم مصر وكندا.



كما حرص رئيس النادي على تهنئة أعضاء وجماهير الأهلي بمناسبة انتهاء الموسم الرياضي الذي حققت فيه الأهلي نجاحاً كبيراً على كل المستويات، مؤكدا أن الأمر لم يقتصر على المستوى الرياضي فقط، وإنما امتد على صعيد المنشآت، خاصة افتتاح فرع النادي بالقاهرة الجديدة، وهو ما يحمل منظومة الأهلي بالكامل مسئولية كبيرة ومضاعفة، ويستوجب العمل بكل جدية للحفاظ على ما تحقق من نجاحات ترضي طموحات جماهير الأهلي التي لا تقبل إلا بالمركز الأول دائما.