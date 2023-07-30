عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق النقد العربي يقرض مصر 615.8 مليون دولار

صدى البلد

وافق  صندوق النقد العربي على تقديم قرض جديد لمصر بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 615.8 مليون دولار بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي. 


بحسب بيان صادر عن الصندوق والذي تم إبرام اتفاقية القرض الثلاثاء الماضي  ووقعها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري حسبما ذكر بيان الصندوق.

txt

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنوك

txt

أعلى فائدة في 10 بنوك.. تفاصيل الشهادات الجديدة ذات العائد التنافسي بالجنيه


علق حسن عبد الله علي التوقيع مع الصندوق له آثار  مهمة في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.


ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض بحسب البيان، عددا من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.


وذكر الصندوق في بيانه أنه يدرس في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.


من جانبه أشاد عبدالرحمن الحميدي، مدير عام الصندوق جهود الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي.

 

وأكد حرص الصندوق استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أفضل السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

صندوق النقد العربي مصر الإصلاحات الهيكلية البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد برقم الجلوس الآن

سبب صادم .. الطبيب الشرعي يشرح جثمان نجل حسن يوسف

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

التعليم تحسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

ومات الابن المدلل| أول صور لنجل حسن يوسف ضحية الغرق.. سر وفاة الـ 1:25 فجراً

موضوعات متعلقة

الضرائب تطالب الممولين بتحديث بياناتهم الأساسية

سعر عيار الذهب 24 اليوم 30-7-2023

سعر الدولار في البنوك اليوم 30-7-2023

سعر الذهب اليوم 30 - 7 - 2023

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30-7-2023

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 30-7-2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم 30-7-2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 30-7-2023

ترشيحاتنا

بزيادة 7%.. بدء الخطة التدريبية للمحليات لعام 2023/2024 أغسطس القادم

باستثناء تلك المناطق ..أماكن وتوقيت انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهوربية

مهارات رضا سليم.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية «فيديوجراف»

خلال كلمته بالحوار الوطني.. الشهابي يطالب الحكومة بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية

الحوار الوطني.. خبير: الإدارة المحلية وسيلة لقياس الرضا الشعبي عن أداء الحكومة

عام سياحي قياسي بامتياز .. توقعات بقدوم 15 مليون سائح إلى مصر خلال 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

من غير تكاليف.. طريقة تحضير أم علي بالخطوات

حجاب تاني.. مروان بابلو بالطرحة السوداء أمام الجمهور

عائلة أمريكية تصطدم بـ دب في حمام السباحة.. اعرف التفاصيل كاملة

فيديو

غرق في الساحل.. تفاصيل وفاة نجل الفنان حسن يوسف

900 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21

30 طالبا من الأوائل.. رسميا موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كسروا المكان.. أهالي يعتدون على أطباء مستشفى طب الأزهر بدمياط.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ