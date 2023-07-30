عقوبات قاسية.. بيان عاجل من مجموعة الإيكواس بشأن انقلاب النيجر

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس"، اليوم الأحد، إمهال الانقلابيين في النيجر أسبوعا واحدا للتراجع عن انقلابهم، ولا تستبعد "استخدام القوة".

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في بيان لها، إنها فرضت حظر سفر وتجميد أصول على المسئولين العسكريين الضالعين بانقلاب النيجر، كما فرضت عقوبات مالية "فورية" عليهم.

كما أعلنت مجموعة الإيكواس عن تعليق كل المعاملات التجارية مع النيجر ووقف كل المساعدات المالية للنيجر وتجميد أصولها.

ودعت مجموعة الإيكواس إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر وإعادته للسلطة واستعادة النظام الدستوري بالكامل، منددة بأقصى العبارات بانتهاك الدستور واحتجاز رئيس النيجر محمد بزوم وداعية لإطلاق سراحة هو وأفراد عائلته.

وقالت مجموعة الإيكواس في البيان الصادر عنها، إن الرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي المنتخب المعترف به للنيجر، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر خلال أسبوع.

كما نددت مجموعة الإيكواس بتأييد المرتزقة وبعض الأطراف الخارجية للانقلاب في النيجر.

وعقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قمة استثنائية اليوم، الأحد، حول الوضع السياسي في النيجر بعد أزمة الانقلاب في البلاد.

وذكرت مجموعة "إيكواس"، في بيان صادر عنها، أن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، دعا إلى عقد قمة استثنائية للمجموعة حول الوضع السياسي في جمهورية النيجر في أبوجا اليوم.