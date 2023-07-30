بوتين: روسيا ستنفذ جميع الاتفاقيات مع قادة الدول الأفريقية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه سيتم تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحادثات مع قادة الدول الأفريقية، مؤكدا أنه تم وضع أساس جيد لتطوير العلاقات.

وأضاف بوتين: "بفضل صداقتنا وعلاقاتنا، تمكنا من إقامة هذه الأحداث معكم لمدة ثلاثة أيام، ووضعنا أساسًا جيدًا للمضي قدمًا. وسنفي بكل ما اتفقنا عليه".

وحضر بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة العرض العسكري البحري، الذي يقام بمدينة سان بطرسبورج احتفالا بيوم البحرية.

وبحسب قناة “روسيا اليوم”، استعرض بوتين خط السفن الحربية في مياه خليج فنلندا ونهر نيفا، وفي منطقة كرونشتاد، وهنأ أفراد طواقمهم بيوم البحرية، ويتضمن الحدث كما جرت العادة، مناورات بحرية وبرية، وأنه ستشارك فيه هذا العام 45 سفينة وزورقا وغواصة إضافة إلى نحو ثلاثة آلاف عسكري، وسيختتم العرض بمسيرة احتفالية لأطقم الاستعراض العسكري من العسكريين.