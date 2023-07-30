رئيس الوزراء الكندي ترودو يسابق من أجل الفوز بمعركة انتخابية رابعة| تقرير

أجرى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تغييرات هائلة في حكومته الأسبوع الماضي في خطوة يقول المحللون السياسيون إنها مسرحية أكثر منها جوهرية ، لكن المستشارين المقربين للزعيم الليبرالي يقولون إنها تظهر تصميمه على السعي لتحقيق فوز رابع في الانتخابات.

مع سلسلة من استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن الليبراليين ذوي الميول اليسارية يتخلفون عن منافسيهم المحافظين من يمين الوسط بعد ما يقرب من ثماني سنوات في السلطة ، قام ترودو بتغيير أو نقل ثلاثة أرباع حكومته.

أدت أزمة تكلفة المعيشة ، والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة ، والنقص المزمن في المساكن إلى منح زعيم حزب المحافظين المعارض بيير بويليفري الذخيرة لمهاجمة ترودو ، متهمًا إياه بتغذية زيادات الأسعار بالإنفاق الحكومي المسرف ، واصفا إياه بـ 'جاستن فلاتيون' . '

أظهر استطلاع Abacus Data الذي نُشر يوم الأربعاء تقدمًا بنسبة 38٪ إلى 28٪ في الدعم العام للمحافظين ، وهو ما يكفي لضمان فوزهم في الانتخابات الآن. وأظهرت استطلاعات أخرى اختلافا أضيق بين الحزبين.

قال فرانك جريفز ، رئيس شركة EKOS Research لاستطلاعات الرأي: 'هناك إجهاد كبير من هذه الحكومة'. وقال مع هذا التغيير ، 'إنهم يحاولون جعلها تبدو جديدة ، على الرغم من أنها ليست كذلك'.

وصف ترودو التغيير باعتباره وسيلة لبناء فريقه الاقتصادي الأساسي استجابة لتحديات تكلفة المعيشة التي واجهها الكنديون لأكثر من عامين.

لكن مع احتفاظ وزيرة المالية المؤثرة كريستيا فريلاند ، وهي أيضًا نائبة رئيس الوزراء ، بوظيفتها ، يتساءل بعض المحللين عن التأثير الحقيقي للتغييرات.

قال روبرت أسلين ، نائب الرئيس الأول للسياسة في مجلس الأعمال الكندي: 'لا أشعر بأي تغيير في الاتجاه. بالنظر إلى أن اللاعبين الرئيسيين - وزير المالية ورئيس الوزراء - يشيرون إلى أن الأمور تسير كالمعتاد'. قال إن المراوغة كانت 'نوعا من المسرح'.

أبرمت حكومة الأقلية التي يرأسها ترودو اتفاقًا مع الديمقراطيين الجدد ذوي الميول اليسارية ، الذين وعدوا بإبقاء الليبراليين في السلطة حتى عام 2025. لكن الصفقة ليست ملزمة ويحتاج ترودو إلى فريق حملته على استعداد للذهاب في أي وقت.

قال مصدران حكوميان بارزان إن ترودو ، 51 عامًا ، يضغط على زر إعادة التشغيل للاستعداد لمعركة ليصبح أول زعيم منذ عام 1908 يفوز بأربع انتخابات متتالية.

قال أشخاص مقربون من ترودو إنه لا يظهر أي علامات على التنحي والسماح لشخص آخر بتولي المسؤولية بعد فوزه بأغلبية في عام 2015 ، والأقليات في عامي 2019 و 2021.

وقال أحد المصادر إن ترودو لا يتخذ 'خط مباشر للخروج'. 'انه في الفوز بها.' وقال المصدر الثاني إن الحكومة الجديدة 'مستعدة للخروج في الحملة الانتخابية'. لم يُسمح لأي من المصدرين بالتحدث بشكل رسمي.

بحلول موعد الانتخابات القادمة في عام 2025 ، سيكون ترودو في السلطة لمدة 10 سنوات ، ويمكن أن يكون الكنديون في مزاج للتغيير.

لم يفز أي رئيس وزراء كندي منذ ويلفريد لورييه في عام 1908 بأربعة انتخابات متتالية.

حتى في سباق 2021 ، قال المشرعون الليبراليون الذين أجروا حملات من الباب إلى الباب إنهم تحدثوا مع العديد من الناخبين الذين سئموا من ترودو. ومع ذلك ، قال البنك المركزي إن التضخم الرئيسي سيعود إلى هدفه البالغ 2٪ قبل موعد الانتخابات المقبلة.

قال شاتشي كورل ، رئيس شركة استطلاعات الرأي في معهد أنجوس ريد: 'تكلفة المعيشة هي قضية محفظات منزلية ، وهي قضية الاقتراع في الوقت الحالي. ولكن فقط في الوقت الحالي'.

'قد تتبخر أي ميزة يتمتع بها المحافظون في هذا الشأن إذا رأينا التضخم وأسعار الفائدة 'تطبيع' بحلول الانتخابات المقبلة ''.