محافظ الشرقية:لقاءات دورية مع رؤساء المراكز للتعرف على المشكلات أثناء تنفيذ المشروعات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الالتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم وإيجاد الحلول السريعة لها، لافتا الى ان محافظة الشرقية من المحافظات الكبرى والتي تضم 509 قرى و5090 تابعا ولديها مشكلات متراكمة تحتاج لعمل مستمر وإنجاز يومي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والنهوض بالخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وقال المحافظ ان اجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) غير مسبوق واستطاع ان يغير شكل حياة المواطنين الي الفضل، لافتا الي اننا نسعى جاهدين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وصولا لتحقيق التنمية الشاملة والتي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المبادرات الرئاسية الصحية والمجتمعية بجانب مبادرة حياة كريمة والتي تعد شهادة ميلاد جديدة للقرية المصرية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

كما وجه المحافظ بأهمية توعية المواطنين بالحفاظ على مقدرات الدولة وعدم العبث بها لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، لافتا الي انه خلال زيارته الميدانية لقرية كفر الجراية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق تلاحظ له انسداد المصرف بسبب قيام بعض الأهالي بإلقاء القمامة به مما ترتب عليه ضرر للمنتفعين.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية انه سيتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية للتعرف علي المشكلات والعقبات التي تواجههم اثناء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكل قطاع علي حدة ودفع عجلة العمل وتنفيذها وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.