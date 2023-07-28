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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد ٥٣٥٩٣٥ طن قمح لصوامع وشون الشرقية

صدى البلد

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية التموين  في متابعة عملية حصاد وتوريد  محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة  تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

وأكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيلة وزارة التموين بالشرقية ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٠ طن و ٤٣٤ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٣٥  طن و ٢٠٧ كيلو قمح.

أضافت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده او مختلطا بالتبن او الحبوب او اي مواد اخرى في مكونات الاعلاف بكافه انواعه او حيازته بقصد الاستخدام.

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وأشارت الي انه لإحكام السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك أضافت وكيلة وزارة التموين أن الكميات الموردة من الأقماح خارج المحافظة لشون وصوامع "مواقع شركة مطاحن شمال القاهرة بالقاهرة -  مواقع شركة مطاحن جنوب القاهرة بالجيزة - مواقع شركة مطاحن وسط وغرب بالدلتا بالقليوبية" قد بلغت ١٠٢٧١ طن والكميات التي تم ظبطها بلغت ٩١٥ طن وتم تحرير محاضر ضد المخالفين والتي بلغ عددها 29 محضر.

الأقماح المحلية الموردة الاقماح المحلية التموين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القاهرة القليوبية المزارعين بالشرقية

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