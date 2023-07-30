منتخب مصر للسيدات يخسر أمام نيجيريا ببطولة أفريقيا للسلة

خسر المنتخب الوطني لسيدات كرة السلة بقيادة مديره الفني إيهاب الألفي، أمام نظيره النيجيري بنتيجة 65-83، في ختام مشواره بالمجموعة الرابعة من بطولة أفريقيا والمقامة بالعاصمة الرواندية "كيجالي" خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد سيطرة نيجيرية منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي: "10-18، 23-42، 42-56، 65-83".

وبهذه النتيجة، احتل الفراعنة وصافة المجموعة بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية أمس بنتيجة 89-78.

وضمت قائمة بنات النيل 12 لاعبة وهن: "ثريا محمد - آية الفقي - ريم موسى - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - أسرار ماجد - نورهان فؤاد - رضوى سالم - فريدة الشريف - رنيم الجداوي - جنى طارق السعيد - فاطمة ممدوح".

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، إيهاب الألفي مديرًا فنيًا، أحمد إبراهيم مدربًا عامًا، أحمد عبد المطلب مدربًا، آلاء مصطفى إداري، جيرمين عوني طبيب، محمد جابر محلل أداء، وفريد سمير مخطط أحمال بدنية.



