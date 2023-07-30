مسلسل "سيب وأنا أسيب" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على "شاهد"

عرضت منصة شاهد VIP حلقتين جديدتين أمس السبت، من مسلسل "سيب وأنا أسيب"، من بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، قبل يومين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.



ونجح مسلسل "سيب وأنا أسيب" في دخول قائمة الأكثر مشاهدة على شاهد بعد عرض أول 4 حلقات منه، محتلا المركز الأول، ليحتل المسلسل قائمة الاعلى مشاهدة في مصر علي منصة شاهد الرقمية.

العمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجئت بأنها مازالت على ذمته.



يجدر الإشارة إلى أن المسلسل مكوّن من 10 حلقات، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي