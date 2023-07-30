عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل "سيب وأنا أسيب" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على "شاهد"

سيب وانا اسيب
سيب وانا اسيب

عرضت منصة شاهد VIP  حلقتين جديدتين أمس السبت، من مسلسل "سيب وأنا أسيب"، من بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، قبل يومين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.


ونجح مسلسل "سيب وأنا أسيب" في دخول قائمة الأكثر مشاهدة على شاهد بعد عرض أول 4 حلقات منه، محتلا المركز الأول، ليحتل المسلسل قائمة الاعلى مشاهدة في مصر علي منصة شاهد الرقمية.

العمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجئت بأنها مازالت على ذمته.


يجدر الإشارة إلى أن  المسلسل مكوّن من 10 حلقات، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي

سيب وأنا أسيب مسلسل سيب وأنا أسيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

لماذا لم يتم دفن نجل الفنان حسن يوسف أو تسليم الجثمان |تفاصيل

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

نزل البحر بالليل.. تفاصيل صادمة حول غرق ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أحد أحلامي تحقق.. أحمد سعد يعلق على نجاح حفله في العلمين

ملخص الحلقة الـ 4 من سيب وأنا أسيب.. هنا الزاهد تفرط في أثاث منزل السعدني

بدور كاميو.. اللبناني كارلوس عازار يشارك بالدراما المصرية عبر سيب وأنا سيب

هيصغّروك | تدخّل حمادة هلال لحل أزمة أكمل مع أصحاب محل شهير ..خاص

طرح برومو فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان

تخرج فين؟.. خريطة أفلام السينما المصرية والأجنبية في أسبوع

أكمل: عصام صاصا سرق لحن أغنيتي وحذفتهاله من يوتيوب

أكمل: خسرت 3 ملايين جنيه في مشروعي وابني قعد من المدرسة

ترشيحاتنا

تحرك روسي ضد الجيش الأوكراني يتسبب في كارثة| تفاصيل

خطورة كبيرة.. استشاري قلب يحذر من تناول الشاي بعد تناول الطعام

أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك

أرخص تكييف سبليت 1.5 حصان في مصر..لمحدودي الدخل

105 ملايين مصري.. الزيادة السكانية ناقوس خطر وهذه خطة الدولة للحد منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعويض 2 مليون دولار..راكب يعتدي على أم وابنتها على متن طائرة أمريكية

وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

بعد ظهورها اللافت.. 10 صور أثارت ضجة للفنانة إلهام شاهين

من 1997.. فاتورة مشتريات قديمة تثير دهشة البريطانيين.. كم فارق الأسعار؟

فيديو

انهيار والديه .. تفاصيل غرق عبدالله حسن يوسف وشمس البارودي «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

مهارات رضا سليم.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ