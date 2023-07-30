وزير دفاع إيطاليا: روما اتخذت قرارًا 'شنيعًا' عندما انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو في مقابلة نُشرت يوم الأحد إن إيطاليا اتخذت قرارًا 'مرتجلًا وشنيعًا' عندما انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) قبل أربع سنوات لأنها لم تفعل شيئًا يذكر لتعزيز الصادرات.

وقعت إيطاليا على مبادرة الحزام والطريق في ظل حكومة سابقة ، لتصبح الدولة الغربية الرئيسية الوحيدة التي اتخذت مثل هذه الخطوة. Crosetto هو جزء من الإدارة التي تدرس كيفية التحرر من الاتفاقية.

تتصور خطة مبادرة الحزام والطريق إعادة بناء طريق الحرير القديم لربط الصين بآسيا وأوروبا وخارجها من خلال الإنفاق الضخم على البنية التحتية. يرى النقاد أنها أداة تستخدمها الصين لنشر نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي.

وقال كروسيتو لصحيفة كورييري ديلا سيرا 'قرار الانضمام إلى طريق الحرير (الجديد) كان عملا مرتجلا وشنيعا' ضاعف صادرات الصين إلى إيطاليا لكن لم يكن له نفس التأثير على الصادرات الإيطالية إلى الصين.

وأضاف وزير الدفاع أن 'القضية اليوم هي: كيفية التراجع (عن مبادرة الحزام والطريق) دون الإضرار بالعلاقات (مع بكين). لأنه صحيح أن الصين منافس ، لكنها أيضًا شريك'.

بعد اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس ، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية ، جيورجيا ميلوني ، إن حكومتها لا تزال تتداول بشأن مبادرة الحزام والطريق وأعلنت عن رحلة إلى بكين في المستقبل القريب.

وقالت ميلوني لمحطة فوكس نيوز الأمريكية في مقابلة أذيعت يوم الأحد 'سنتخذ قرارا قبل ديسمبر' مضيفة أن القضية تتطلب مناقشات مع الحكومة الصينية وداخل البرلمان الإيطالي.

كررت ميلوني وجهة نظرها القائلة بأنه من 'المفارقة' أنه في حين أن إيطاليا جزء من مبادرة الحزام والطريق ، فإنها ليست دولة مجموعة السبع التي لها أكبر تجارة مع الصين ، وقالت إن هذا يدل على أنه من الممكن إقامة علاقات جيدة مع بكين بدون الحزام و طريق.