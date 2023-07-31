فيزوف.. خطر جديد يهدد بلدا بالكامل بالدمار

خطر طبيعي جديد يهدد بلد بالكامل، حيث يعد جبل فيزوف في جنوب إيطاليا أحد أشهر البراكين في التاريخ، والذي دمر مدينة بومبي القديمة في عام 79 ميلادية وأصبح نشطا الآن.

ووفقا لصحيفة اكسبريس البريطانية، تشير التقديرات المتحفظة إلى أن عدد القتلى في الماضي بلغ نحو 2000 شخص، لكن هناك من يقول بأن عدد الضحايا قد يصل إلى 16000 إذا تم احتساب سكان مدينة هيركولانيوم القريبة.

وقد حدث انفجار، حيث كانت الصخور المنصهرة يمكن أن تتطاير في السماء مع الرماد الساخن والتراب الذي تدفق على منحدرات فيزوف بمعدل 1.5 مليون طن في الثانية، والذي ضرب المدينة التي يبلغ عدد سكانها 12000 نسمة.

صخور منصهرة ورماد ساخن

ومرت عقود من الزمن منذ أن تم إخلاء المنطقة المحيطة بفيزوف، والتي تشمل مدينة نابولي، وكان آخر إخلاء في عام 1944.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال جبل فيزوف نشطًا للغاية، حيث يحذر العلماء من أنه يشكل خطرًا جسيمًا من اندلاعه في المستقبل، وأنه مسألة وقت فقط حتى يحدث ذلك.

وفي الآونة الأخيرة، تم رصد نشاطٍ زلزالي متزايد في المنطقة، الأمر الذي يزيد من المخاوف من احتمالية ثوران فيزوف في المستقبل القريب.

وتحذر السلطات المحلية السكان المحليين من خطر ثوران فيزوف، وتدعوهم إلى التأهب واتباع إرشادات السلامة الخاصة بالكوارث الطبيعية، تحسبًا لأي طارئ.

قناة على يوتيوب تكشف المخاطر

تحدثت قناة "Underworld" التعليمية على يوتيوب عن مخاطر احتمالية لثورة بركان فيزوف، وكيف سيكون شكل الانفجار وما سيحدث بعده.

وفي فيلم وثائقي قصير، استكشفت القناة احتمالية حدوث انفجارات بركانية في جميع أنحاء العالم، ولفت الراوي الانتباه إلى أن جبل فيزوف يمكن أن يثور مرة أخرى، وربما في المستقبل القريب.

وعلى الرغم من أن بركان فيزوف لا يبلغ حجم البراكين الأخرى في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه 1281 مترًا فقط فوق مستوى سطح البحر، إلا أنه يظل واحداً من أخطر البراكين بسبب عدد السكان الذين يعيشون حوله. ويحذر العلماء من خطر ثورة فيزوف وينصحون السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المحتملة في حالة وقوع ثورة بركان فيزوف في المستقبل.