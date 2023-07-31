أمي مثلي الأعلى | كريم ناصر الرابع علمي علوم في الثانوية العامة بالبحيرة

وسط فرحة كبيرة أعرب الطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام، بمدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية، عن سعادته لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة، الشعبة العلمية علوم، بمجموع 401 درجة.

و قال كريم ناصر خلال تصريحات لموقع "صدى البلد"، إلى أنه لم يتوقع أن يكون من العشرة الأوائل على مستوي الجمهورية، لافتا إلى أنه سيلتحق بكلية الطب، ومثله الأعلى والدته التي تعمل بإدارة التحرير التعليمية، التي دعمته وساندته حتى أصبح من العشرة الأوائل على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة.

موضحا أن تفوقه لم يكن في المرحلة الثانوية فحسب، بل كان متفوقا في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وكان يحصل على مراكز متقدمة،لافتا إلى حصوله على الدروس الخصوصية بجانب اعتماده على المدرسة والكتب الخارجية والقنوات التعليمية.

وعن عدد ساعات المذاكرة قال كريم إنه كان يذاكر فبداية العام الدراسى من 4 إلى 6 ساعات ومع قرب الامتحانات كان يذاكر نحو 7 ساعات يوميا، مؤكدا أيضا أنه من محبي ومشجعي النادي الأهلي

وكانت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قد قامت بإجراء اتصالًا هاتفيًا قدمت خلاله التهنئة لأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظةوالحاصلين علي مركزي الأول مكرر والرابع على مستوى الجمهورية.