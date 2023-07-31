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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب قرارات الفيدرالي وتقليص الإنتاج.. ارتفاع قياسي في أسعار النفط

أسعار النفط العالمي
أسعار النفط العالمي

اقتربت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر، وشح الإمدادات العالمية.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا ليسجل 80.41 دولار للبرميل.

 

وينتهي عقد خام برنت لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم. وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا حيث سجل 84.23 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا.

 

وكان برنت وغرب تكساس الوسيط استقرا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل نيسان ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية. والخامان في طريقهما لإنهاء شهر يوليو تموز بتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يناير كانون الثاني 2022.

 

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