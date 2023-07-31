المفاجآت تتوالى .. خبر سعيد للأهلاوية بشأن غرامة 2 أغسطس على كهربا

لا تزال أزمة اللاعب محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك مستمرة.

وشهدت الأزمة تطورات خلال الساعات الماضية، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم التطورات خلال السطور المقبلة.

محمود كهربا

أزمة محمود كهربا مع الزمالك

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أن هناك خبر سعيد للغاية بخصوص محمود عبدالمنعم "كهربا" بشأن الغرامة الموقعة ضده لصالح نادي الزمالك.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "قولت للجميع (قابلوني في شهر أغسطس) وتعرضت للهجوم الشديد، وبناء على معلومات من جانب علي عباس المحامي الدولي المختص في قضية كهربا لدى الفيفا والمحكمة الرياضية، ودائمًا نتحدث سويًا عن الملف بشكل رسمي ولذلك أدلى بالتصريحات بناء على المناقشات".

تطورات أزمة كهربا والزمالك

وأضاف عبد العزيز، أن كهربا كان موجودًا في لقاء الداخلية، والجميع أصبح يتحدث بشكل غير صحيح، والجميع بدأ يتقمص دور رجل القانون في الحديث عن الأزمة.

وقف كهربا عن المشاركة بكأس مصر

وتابع عبد العزيز، أن أزمة محمود كهربا بشأن إيقافه محليا لا أتدخل فيها مطلقا لأنها تخص النادي الأهلي، والخطأ الذي صـدر من اللاعب كان في مباراة بالدوري، فكيف يتم ايقافه عن مواجهات كأس مصر، لذلك كل مسابقة مستقلة عن العقوبات.

موقف غرامة كهربا

واختتم عبد العزيز، أطمئن جماهير الأهلي، هناك خبر سعيد خلال 3 أيام بشأن الغرامة الموقعة ضد كهربا، ولن أكشف أي تفاصيل في الوقت الحالي، الغرامة الخاصة بكهربا 2 مليون و384 ألف دولار، لأن البعض ذهب بخياله لأرقام خرافية، سنعلن الخبر اليقين بشأن كهربا يوم 2 أغسطس.

النادي الاهلي

بطولة كأس مصر

تأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على نظيره الداخلية بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعهتما على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

مبارة الاهلي

ويلتقي النادي الأهلي مع المصري يوم الخميس المقبل على أرض استاد برج العرب في ربع نهائي بطولة كأس مصر.