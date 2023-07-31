سقوط عصابة نسائية تخصصت في النصب على أصحاب محلات الذهب بالقاهرة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى النصب على مالكى محال المصوغات الذهبية ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسـم مفادها قيام 3 سيدات بعرض مشغولات ذهبية مُقلدة للبيع.

وبالإنتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهن وتبين أنهن إحدى السيدات لها معلومات جنائية ونجلتيها ، مقيمات بدائرة قسم شرطة الزاوية وضُبط بحوزتهن سلسلة ذهبية مُقلدة وفاتورة شراء لذات السلسلة مُزورة ومبلغ مالى .

وبمواجهتهن إعترفن بتكوينهن تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مــع أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب على مالكى محال المصوغات الذهبية ببيع المشغولات الذهبية المُقلدة بإستخدام فواتير مُزورة منسوب صدورها لمحال أخرى ، وتم بإرشادهن ضبط الأخير، وبحوزته مبلغ مالى - كمية من المشغولات الذهبية المُقلدة - أكلاشيه خاص بمحل للمصوغات الذهبية - عدد 48 فاتورة بأسماء محال مصوغات ذهبية مُدون بها بيانات وأسعار العديد من المصوغات الذهبية "مُزورة" – عدد 59 فاتورة فارغة بأسماء محال مصوغات ذهبية مختلفة ومُزورة.

واعترف المتهمين بأنهم وراء إرتكاب عدد 3 وقائع بذات الأسلوب وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالنصب عليهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.