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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف كم درجة الحرارة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الثلاثاء/ طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
العاصمة الإدارية 36 25
6 أكتوبر 37 24
بنهــــا 36 25
دمنهور 35 25
وادى النطرون 36 24
كفر الشيخ 35 24
المنصورة 36 25
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 36 25
طنطا 35 23
دمياط 32 23 
بورسعيد 33 23
الإسماعيلية 37 25
السويس 36 25
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 37 25
نخل 35 21
كاترين 33 18
الطور 36 25
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 33 23
العلمين الجديدة 33 23
مطروح 31 22
السلوم 34 23
سيوة 37 22
رأس غارب 38 29
الغردقة 38 29
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 29
شلاتين 39 29
حلايب 36 30
أبو رماد 37 29 
رأس حدربة 38 28
الفيوم 37 24
بني سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 39 25
سوهاج 40 25
قنا 42 26
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
الوادى الجديد 42 25
أبوسمبل 41 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 43 32
المدينة 42 30 
الرياض 46 31
المنامة 44 34
أبوظبى 42 31
الدوحة 46 33
الكويت 50 33
دمشق 39 21
بيروت 31 26
عمان 35 22
القدس 32 21
غزة 31 26
بغداد 48 32
مسقط 34 31
صنعاء 28 17
الخرطوم 35 25
طرابلس 32 25
تونس 36 25
الجزائر 30 22
الرباط 29 17
نواكشوط 30 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 36 18
إسطنبول 30 21
إسلام آباد 36 27
نيودلهى 36 29
جاكرتا 34 23
بكين 27 23
كوالالمبور 33 25
طوكيو 34 26
أثينا 34 24
روما 32 21
باريس 23 17
مدريد 36 21
برلين 21 14
لندن 22 14
مونتريال 21 13
موسكو 27 16
نيويورك 27 18
واشنطن 30 17
أديس أبابا 19 13

هـ ف/م و س/ إ س
/أ ش أ/

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