موجز السوشيال| فرج عامر يكشف سبب هزيمة الزمالك.. وكهربا يحتفل مع صالح جمعة بعيد ميلاده

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على هزيمة الزمالك أمام الشباب السعودي، في الجولة الثانية من البطولة العربية.

وكتب فرج عامر عبر “فيسبوك”: “أقدر شعور الزمالك بعد مباراته مع الشباب السعودي، وازاي الحكم هزمه، شيء مؤسف ومحزن ويا ريت نتعظ من ذلك ونراعي ربنا، خاصة إن هذا المر شربناه كتير، واتعمل فينا كتير، وللأسف كان دائما في مبارياتنا مع الزمالك، وبالأخص في نهائيات الكأس 2014، و2018، وشوية مباريات تانية، آخرها اللي كانت في الدوري العام هذا الموسم”.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بالتايجر في إطلالة صيفية كاجوال، واعتمدت على اكسسوارات ذهبية ضخمة، وميك اب ساحر يبرز جمالها.

شارك لاعب الأهلي محمود كهربا، صورة مع صالح جمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل كهربا بعيد ميلاد صالح جمعة، بأجواء ليلية مميزة.