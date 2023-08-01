تخصيص 15 مليون دولار لأعمال الإنقاذ من فيضانات الصين المدمرة.. صور

خصصت وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ الصينية ،اليوم الثلاثاء، 110 ملايين يوان (15.35 مليون دولار) لأعمال الإنقاذ في بكين بعد هطول أمطار غزيرة ناتجة عن إعصار دوكسوري، حسبما أفادت أنباء سي سي تي في.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى تحرك فوري للسلطات الصينية برفع آثار الفيضانات التي ضربت الصين والعودة بالأمور إلى أحوالها الطبيعية في أقرب وقت وإلى العمل على تقليل الخسائر ورفع مانجم عن فيضانات ..

مصرع 11 و13 مفقدون

ولقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم وفقد 13 آخرون في هطول أمطار غزيرة في بكين حيث تستعد الصين للإعصار الثالث في غضون عدة أسابيع، بحسب موقع بي بي سي البريطاني.

وغمرت مياه بقايا عاصفة دوكسوري الأسبوع الماضي بكين لليوم الرابع على التوالي يوم الثلاثاء حتى مع اقتراب إعصار خانون من الساحل الشرقي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه تم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في المدينة حتى الآن.

واجتاحت الفيضانات عدة مناطق ، وعطلت خدمات القطارات وحركة المرور.

وحذرت وزارة الطوارئ من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الأرجح ، وقد تتفاقم الفيضانات في المناطق الشمالية حول بكين وتيانجين وإقليم هيبي.

نشر المساعدات

وتم نشر طائرات هليكوبتر عسكرية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء لتوصيل الإمدادات الغذائية الطارئة والعباءات للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في وحول محطة قطار في منطقة مينتوجو الأكثر تضررًا في غرب بكين ، وفقًا لتقارير سي سي تي في.

وحسب ما ورد ، فإن حوالي 150.000 أسرة في المنطقة بدون مياه جارية.

وتُظهر اللقطات التي نشرها السكان على الإنترنت في مقاطعة هيبي المحيطة مساحات شاسعة من الأراضي التي اجتاحتها الفيضانات.

وحسب ما ورد حوصر سكان في عدة أحياء في تشوتشو على بعد 10 كيلومترات (6 أميال) شمال بكين ، بعضهم لمدة 24 ساعة تقريبًا ، حيث لم يتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إليهم.

ونشر التلفزيون الحكومي الصيني ، أمس الإثنين ، مقطعًا مصورًا لعملية إنقاذ دراماتيكية لرجل متشبثًا بسيارة مقلوبة عالقة في مياه الفيضانات العاصفة في مدينة ووهان ، في هيبي أيضًا. كان الرجل وسيارته يتدحرجان في نهر غمرته المياه قبل أن تنقله مروحية إلى مكان آمن.

مثل أجزاء كثيرة من العالم ، شهدت الصين حرارة شديدة وأمطارًا شديدة في الأسابيع الأخيرة ، والتي ربطها بعض العلماء بتغير المناخ.

ووصل دوكسوري إلى اليابسة في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين الجمعة الماضية، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات قبل أن يتجه شمالًا نحو العاصمة. جاء ذلك بعد أسبوع من إعصار طليم.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الصيني إن ما معدله 170.9 ملم (6.7 بوصة) من الأمطار سقطت على بكين بين ليلة السبت وظهر يوم الاثنين ، وهو ما يعادل متوسط ​​هطول الأمطار لشهر يوليو بأكمله.

ومن المتوقع أن يدخل إعصار خانون بحر الصين الشرقي يوم الأربعاء قبل أن ينتقل إلى مقاطعتي تشجيانغ وفوجيان الساحليتين في الصين.

فيضان الصين

فيضان الصين

فيضان الصين

فيضان الصين

فيضان الصين

فيضان الصين