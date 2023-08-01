برلماني: مصر نجحت في مواجهة جريمة الإتجار بالبشر بمبادرة حياة كريمة

اعتبر نادر الخبيرى عضو لجنة القيم بمجلس النواب ، كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، تأكيد على نجاح مصر في مواجهة هذه الجريمة التي تهدد سلامة الفرد والمجتمع.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة السودانية سبب في زيادة عصابات الاتجار بالبشر ما جعل المنطقة تربة خصبة باستدراج ضحاياها ممن تأثروا من تبعات تلك الصراعات.

وأكد نادر الخبيري ، أن الدولة المصرية نجحت في وقف عمليات الاتجار بالبشر من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة في إطار من الكرامة الإنسانية.

وأشار الخبيري ، أن الدولة نجحت في الحد من مخاطر الاتجار بالبشر من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تعمل على تطوير عناصر العمل والأداء لحماية المجتمع من عصابات الاتجار بالبشر.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوسع في أنشطة رفع الوعي من خلال الحملات الإعلامية والندوات التوعوية لضمان رفع وعي المواطنين من جميع الفئات المجتمعية بماهية الجريمة وصورها وكيفية الإبلاغ عند التعرض لها لمكافحة الجريمة.

وتابع ، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الدول لضمان تحقيق التنمية المستدامة لتوفير البيئة المناسبة لحياة أفضل للأفراد وحمايتهم من التعرض لأي استغلال يمس حقهم في العيش بحرية وسلام.