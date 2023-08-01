مواعيد انقطاع الكهرباء فى قرى ومراكز محافظة البحيرة.. صور

أعلن مجلس الوزراء أمس فى بيان له ، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، بمحافظة البحيرة ، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتضمنت الخريطة توزيع المحافظة إلى ١٢ مجموعة تشمل جميع مراكز ومدن المحافظة ويتم فصل الكهرباء عن التجمعات والمناطق السكنية بدءا من الساعة ١٢ ظهرا بالتناوب بين جميع المناطق.

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

مواعيد قطع الكهرباء بمدن و مراكز البحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على إلتزام المحافظة وكافة مؤسساتها بتنفيذ توجيهات وقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وتطبيق خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء لمواجهة مشكلة إنقطاع الكهرباء، والذى جاء فى ظل الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة، الذى تواجهه مصر والعديد من بلدان العالم كظاهرة غير مسبوقة.

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تطبيق تعليمات الدولة بكل دقة كلاً داخل نطاق مركزه، وإعداد تقارير وصور فوتوغرافيةتتضمن تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار الكهربي.

مشددة على تفعيل كافة الإجراءات الخاصة بترشيد الكهرباء بكافة المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والإلتزام بغلق الإنارةالداخلية والخارجية للمبانى عقب إنتهاء مواعيد العمل، مؤكدة على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة ودور العبادة (المساجد الحكوميةوالأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكييفات بعد الإنتهاء من الصلاة وضبط درجات الحرارة في التكييفاتالمركزية بالمولات التجارية الكبرى على 25 درجة ومنع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة، مع إغلاق إنارة واجهات المحلات،وإطفاء لوحات الإعلانات فى الشوارع، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات.

كما وجهت باستمرار استبدال العدادات القديمة بعدادات كودية مسبقة الدفع، والالتزام بمتابعة وجود مصدر كهربائي بديل ببنوك الدم، وكذاشددت على منع التوصيلات الكهربائية المخالفة والحد من استخدام المولدات التي تعمل بالسولار والتي تستخدم بقاعات المناسبات، هذابالإضافة إلي تكثيف الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

وأشارت نائب المحافظ أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التعليمات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء هي رئاسة مجلس الوزراء، لافتةإلى أنه تم الإعلان عن جداول منظمة لكل محافظة متضمنة توقيتات ومناطق تخفيف الأحمال مع الأخذ فى الإعتبار إستمرار وانتظام العملبالمراكز التكنولوجية الموجودة بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين واستقبال طلباتهم.