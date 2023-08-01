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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب .. مصطفى كامل يستعرض أرصدة نقابة المهن الموسيقية بالبنوك

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

 

التذاكر تصل لـ 65 ألف جنيه.. تفاصيل حفل إليسا وتامر عاشور بالعلمين الجديدة

تستعد الفنانة اليسا والفنان تامر عاشور لاحياء حفل غنائي ضخم يوم السبت القادم ، الموافق 5 أغسطس في مدينة العالمين الجديدة  . 

وتتراوح أسعار تذاكر حفل اليسا وتامر عاشور بين 300 جنيه و 350 جنيها و 650 جنيها ، بينما تبلغ قيمة الطاولات في الحفل بين ال 20 الف جنيه وتكفي لاربع افراد وبين 65 الف جنيه وتكفي لعشر افراد . 

المغني العجوز والرقاصة.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب

علي مدار الساعات الماضية تصدر أسم الفنانة فيفي عبده مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك بعد ان تسبب فيديو قامت بنشره فى الهجوم عليها بسبب الفنان محمد عبده . 

وصلت لـ128 مليون جنيه.. مصطفى كامل يستعرض أرصدة نقابة المهن الموسيقية بالبنوك

استعرض النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، أرصدة النقابة بالبنوك خلال فترة توليه رئاسة المجلس، منذ شهر أكتوبر 2022، من خلال مستند رسمي.

وحرص مصطفى كامل، على إبراز مستند يوضح أرصدة نقابة المهن الموسيقية، أمام أعضاء الجمعية العمومية، في انتخابات النقابة، حيث بلغ إجمالي الأرصدة 128 مليون جنيه حتى هذا اليوم.

بيت الروبي يقترب من 800 ألف جنيه أمس وأمير كرارة يلاحقة بـ"البعبع"

هد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ، وانضم مؤخرا لهم فيلم مطرح مطروح الفنان محمود حميدة. 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس الاثنين،  1,935,250 مليون  جنيه ، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحمد السقا يبدأ رحلته مع مسلسل "الجولة الأخيرة" في لبنان

بدأ النجم أحمد السقا تصوير المشاهد الأولى في مسلسله الجديد "الجولة الأخيرة" المكون من 9 حلقات بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع الأبطال المشاركين في البطولة، وكذلك وضع اللمسات الأخيرة عن الشخصية التي يجسدها السقا خلال أحداث العمل المقرر عرضه على المنصات قريباً.

مسلسل الجولة الأخيرة، يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلى صبحى ويظهر السقا خلال أحداث العمل بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

 

مشيرة إسماعيل: تقدمت باستقالتي من الفرقة القومية بسبب "الواد سيد الشغال"
 

كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل عن سبب اقدامها على تقديم إستقالتها من الفرقة القومية ، رغم اقترابها من الحصول على درجة فنان قدير . 

وقالت مشيرة إسماعيل فى تصريحات لـ صدى البلد : أسباب كثيرة دفعتني لتقديم إستقالتي من الفرقة القومية ، فقد تقدمت فى البداية بطلب نقلي من الفرقة القومية بسبب حملي.

 

 

 

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