شتيمة تاني.. مرتضى منصور في المحاكم من جديد

تنظر غدا الدائرة الثانية جُنح اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى أقامها ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بتهمة سبه وإزعاجه وقذفه.

محاكمة مرتضي منصور بسب وقذف ممدوح عباس

ونظرت الدائرة الثانية جُنح اقتصادي اليوم القضية رقم 995 لسنة 2023م، وأجلت نظر القضية لـ 2 أغسطس للاطلاع والمستندات.

وكان ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضي منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك اختصمه فيها بتهمة السب والقذف والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي وحددت المحكمة اليوم لنظر القضية.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، في الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، بإجماع الآراء.

كشف مرتضى منصور تفاصيل جديدة خلال جلسة الحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك، أنه تقدم بـ 86 بلاغا ضد الكابتن محمود الخطيب ولم يتم أي إجراء إلى الآن.

عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

وكشف مرتضى منصور تفاصيل عزله من نادي الزمالك، في وقت سابق، قائلا إن كمال شعيب تقدم في نادي الزمالك بـ 450 قضية في بأسماء مختلفة لإسقاط النادي وإغراقه في القضايا.

وأوضح مرتضي منصور في حديثه مع القاهرة 24، أن حكم الدستورية العليا لغى كل الأحكام واللائحة التي من المفترض أن تطبق من نادي الزمالك، والذين رفعوا القضية كلهم أعضاء وسقطوا وليس لهم أي صفة.