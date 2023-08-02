دعاء قبل الذهاب للعمل للرزق والتوفيق.. احرص عليه يوميا بعد الفجر

دعاء قبل الذهاب للعمل.. يخرج الإنسان في الصباح ويتوجه إلى عمله بحثا عن رزقه ورزق أسرته، متيقنا أن الله سيرزقه، وهذا يعكس حسن التوكل على الله عز وجل ، وهذا هو أساس الرزق والتوفيق، لذا ينصح العلماء بالحرص يوميا على أذكار الصباح عقب صلاة الفجر مباشرة فبها تكن في معية الله وحفظه حتى تمسي، لا يمسك شيطان او تقرب منك عين حاسدة فهي بمثابة الحصن الحصين للمسلم، وكذلك أذكار المساء فهي تحصنك حتى الصباح.

أذكار الصباح

وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين أذكار وأدعية الصباح، والتي كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يحافظ عليها، وفيما يأتي بيان لبعضها:



١- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته).



2- (اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك: أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك).

٣- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي).

٤-قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه).

٥- سيد الاستغفار، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة).

٤-قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه).

٥- سيد الاستغفار، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : (دعاء سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة).

٦- روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي).

٧- (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال).

٨- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر لما سأله عن دعاء يدعوه في الصباح والمساء: (قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك).

٩- قال النبي لفاطمة - رضي الله عنها-: (ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين).

دعاء قبل الذهاب للعمل



الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته.

اللهم إني أدعوك وأسألك وآنا داخل في مكان عملي هذا وأنا موقن بوجودك ، وانك تراقبني ، أسألك أن تحف مكتبي هذا ببركتك ومغفرتك ورحمتك الواسعة ، ونظامك البديع .

اللهم حييني بالسلام فإنك السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام .

اللهم إني أشهد بعلمك الواسع وقدرتك العظمية على كل ما يجري بداخل هذه الجدران من كلام وأفكار وقرارات.

اللهم إني أحمدك على نعمك الواسعة التي أنعمت علي. اللهم اعني على أن استعمل نعمتك فيما يرضيك وهب لي القوة والأمانة عند أداء عملي .



دعاء قبل الذهاب للعمل مكتوب



اللهم بارك لي في كل مشروع وكل فترة وكل طاقة ابذلها ، واكتب لي رضاك في كل ما أنجزه وأحققه.

إلهي .. إذا احترت فسددني ، وإذا تعبت فقوني ، وإذا أظلمت علي الأمور فأضئ لي من نورك الذي أشرقت به الظلمات وأضأت به أركان عرشك . اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية ، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم .

ربي وإذا غادرت هذا المكان ، فبارك لي في رحلتي وسفري ، وبارك لي في أهلي وبيتي ، واعدني إليهم سالما غانما . انك أنت الخليفة في المال والأهل والولد .

اللهم أشهدك أن كل ما بي من نعمة .. وما كان بي من نعمه .. وما سيكون بي من نعمه .. أو بأحد خلقك… فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر وصلي اللهم على محمد وعلى آله إلى يوم الدين.