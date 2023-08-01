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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اشتباكات مخيم عين الحلوة تزيد معاناة الفلسطينيين.. فيديو

اشتباكات مخيم عين
اشتباكات مخيم عين الحلوة

أسفرت الاشتباكات الدامية التي شهدها مخيم عين الحلوة في لبنان عن عدد من القتلى والجرحى من بين المتواجدين في المخيم والقريبين من مدينة صيدا اللبنانية.

ووفقا لتقرير، عرضه برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الاشتباكات الدامية فتحت تساؤلات عدة حول أزمة المخيمات الفلسطينية والمعاناة المستمرة هناك ومحاولات انتشال المقيمين من عذابهم المقيم.

التبادل العنيف لإطلاق النار بين عناصر من حركة فتح وبعض الجماعات المتشددة أدى إلى نزوح عدد من العائلات ليتم التوافق على اتفاق لوقف إطلاق النار مساء أول أمس الأحد، غير أن الاتفاق لم يتم وتبعته مناوشات بين الطرفين زادت حدتها صباح أمس الإثنين.

الاشتباكات أثرت بدورها على حركة العمل والمحال التجارية وشلت العمل في الجامعات والمدارس، ما دعا الجيش اللبناني إلى غلق جميع مداخل عين الحلوة بعد تجدد الاشتباكات داخله.

مخيم عين الحلوة

اشتباكات مخيم عين الحلوة ألقت بظلالها على قضية اللاجئين بطبيعة الحال والمعاناة التي يكابدونها ليل نهار في ظل موقف دولي متأزم وظرف تاريخي ربما يكون غير مسبوق، لتستمر معاناة اللاجئين وأزمة المخيمات دون حل جذري.
 

مخيم عين الحلوة الاشتباكات مدينة صيدا اللبنانية إيمان الحويزي وقف إطلاق النار

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