برلماني لبناني: لم يلتزم أحد باتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

قال الدكتور عبدالرحمن البرزي برلماني لبناني، إن هناك أطر واتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، ولكن لم يتم التقيد به، مشيرًا إلى أن اجتماع لجان الهيئة الفلسطينية المشتركة التي تضم القوى الإسلامية والوطنية انتهى في سفارة فلسطين.

وأضاف "البرزي"، في لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي: "نحن –كقوى سياسية- في مدينة صيدا تتابع هذا الوضع، ولدينا علاقة جيدة ونوع من الخصوصية بين مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا، لذلك، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يتم التقيد به تماما موجود على الطاولة وأطره موجودة وتم تشكيل لجنة متابعة ولجنة تحقيق للكشف عن اغتيال مسؤول الأمن الوطني العميد في حركة فتح (أبو أشرف) العرموشي الذي كان من أهم دعائم استقرار المخيم".

النزاعات العسكرية

وتابع: "نتابع هذا الملف عن كثب ونأمل الوصول إلى خواتيم أفضل مما وصلناها، واليوم ورغم تجدد الاشتباكات إلا أن المنطقة مرت بفترات هدوء أكثر هو معتاد عليه، وكل هذه النزاعات العسكرية والاشتباكات التي تشهدها المنطقة لم تشهد تحقيق نتائج عسكرية مما يدل على عبثية هذه الاشتباكات".

