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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل.. الجيش اللبناني يعلن وصول تعزيزيات ضخمة إلى مخيم عين الحلوة

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بوصول تعزيزات ضخمة للجيش اللبناني إلى مدينة صيدا لوقف الاشتباكات الجارية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطيين.

ووقعت اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة لـ اللاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان، حيث شهدت الاشتباكات استخدام مختلف الأسلحة ووقوع قتلي ومصابين بالعشرات.

وبدأت الاشتباكات بعد اغتيال المسئول في حركة فتح أبو أشرف العرموشي في كمين مسلح، واثنين من مرافقيه، حيث اتهمت الفصائل الفلسطينية المجموعات المتشددة بتنفيذ الكمين وقتل القيادي الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني في المخيم إن "إسلاميا من جماعة الشباب المسلم قتل، وإن قياديا في المجموعة هو من بين الجرحى"، مشيرا إلى أن أعضاء من حركة فتح تواجهوا مع مجموعات إسلامية في المخيم الواقع قرب مدينة صيدا الساحلية.

كما أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بوقوع اشتباكات عنيفة حالياً في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح من جهة وحركتي "جند الشام" و"فتح الإسلام" من جهة أخرى.

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