قال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إخبار روسيا بكيفية الرد على هجمات الطائرات بدون طيار على موسكو.

وجاء ذلك ردًا على تصريح المتحدثه باسم الشؤون الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، بأن روسيا لا ينبغي أن تستخدم هجمات الطائرات بدون طيار على موسكو كذريعة لتصعيد العمليات القتالية في أوكرانيا.

وأوضح سلوتسكي، أن موقف الاتحاد الأوروبي من الهجمات على موسكو عبارة عن نفاق، فهو يدعم النظام الإرهابي في كييف، وبالتالي فهي راعية لإرهاب الدولة، لذا فإن الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بإخبارنا بما يجب القيام به وكيف، مضيفا أن لـ روسيا الحق في استخدام كل شيء من الوسائل المتاحة للدفاع عن أمنها.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي، إلى أن النشاط الإرهابي المتزايد في أوكرانيا ينبع من فشل هجومها المضاد وهو موجه نحو زرع الذعر بين الروس.

كما شدد البرلماني الروسي على أنه متأكد من أن الإجراءات الانتقامية ستتبع، بما في ذلك ضد مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم، إن طائرتين بدون طيار أسقطتا ليلة الأول من أغسطس بالقرب من موسكو، حيث تعرضت طائرة بدون طيار أخرى للتشويش بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت داخل مجمع مكاتب غير سكني شاهق في مدينة موسكو، ولم يصب احد.

وقال مصدر رفيع المستوى في قوات الدفاع الجوي الروسية لوكالة تاس، إن الطائرات بدون طيار التي حاولت مهاجمة منشآت في موسكو ومنطقة موسكو جاءت من أوكرانيا.