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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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3 عوامل غير متوقعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول| تفاصيل

الكوليسترول
الكوليسترول

يأتي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مصحوبًا بالعديد من المخاوف الصحية ، مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بمرور الوقت  يمكن أن يتراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى تضييقها ، مما يؤدي إلى انسدادها.

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غالبًا ما يحدث ارتفاع الكوليسترول بسبب عدد من عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة إلى رفع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية أيضًا مستويات غير صحية من الكوليسترول ، مثل أمراض الكلى المزمنة والسكري، يمكن أن يزيد التركيب الجيني أيضًا من خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول، بصرف النظر عما تأكله ، إليك كيف تؤثر اختيارات نمط حياتك الأخرى على مستويات الكوليسترول لديك.
تغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعد في إدارة الكوليسترول
فيما يلي 3 تغييرات رئيسية في نمط الحياة يمكنك إجراؤها للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. ومع ذلك ، من المهم عدم التوقف عن تناول الدواء للتحكم في مستويات الكوليسترول لديك ، إلا إذا نصحك طبيبك بذلك.
-تمرن بانتظام
ثبت أن التمرينات تقلل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، والذي يُعرف أيضًا باسم الكوليسترول الضار، يساعد التمرين المنتظم في الحفاظ على وزن الجسم وتعزيز حساسية الأنسولين، حتى إذا كنت لا تتعرق في صالة الألعاب الرياضية ، فإن ممارسة النشاط البدني طوال اليوم يمكن أن يساعدك أيضًا، تنصح NHS UK بالمشاركة في 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني في الأسبوع. يقول الجسم الصحي: "بعض الأشياء الجيدة التي يجب تجربتها عند البدء تشمل المشي - حاول المشي بسرعة كافية حتى يبدأ قلبك في النبض بشكل أسرع والسباحة وركوب الدراجات."
-نم جيدا

يجب أن يهدف معظم البالغين إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم التصالحي كل ليلة، إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول.
في دراسة أجريت على 2705 بالغين ، كان الأشخاص الذين ينامون قليلاً كل ليلة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض HDL أو الكوليسترول "الجيد". ومع ذلك ، فإن مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار لم تتأثر بنومهم، وجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين ينامون 8 ساعات في الليلة لديهم أعلى نسبة كوليسترول جيد (HDL).
-تحكم في التوتر
يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الكورتيزول الناتجة عن الإجهاد طويل الأمد إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الجسم، يمكن أن يعرضك هذا أيضًا لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب، تعد إدارة مستويات التوتر لديك عادة صحية في نمط الحياة لإبعادك عن ارتفاع الكوليسترول بالإضافة إلى حالات نمط الحياة الخطيرة الأخرى.
المصدر: timesofindia

 

الكوليسترول السكتات الدماغية النوبات القلبية امراض القلب الأوعية الدموية الانسولين الدهون الثلاثية

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