هذه الأبراج الأقل حظا في الحب

الحظ شخصي للغاية ويمكن أن يختلف من شخص لآخر ، فإن حظ بعض الأبراج يميل إلى أن يكون مؤسفًا للغاية والبعض الآخر محظوظ جدًا ، خاصة في مسائل الحب.

فيما يلي خمس أبراج يُنظر إليها عادةً على أنها غير محظوظة في الحب. هل أنت واحد منهم؟



-برج الجدي

الجدي معروف بطبيعته الطموحة وأخلاقيات العمل القوية، ومع ذلك يمكن لهذه السمات في بعض الأحيان أن تجعلها تبدو بعيدة أو منعزلة في العلاقات الرومانسية، قد يؤدي تركيزهم على الحياة المهنية والنجاح إلى إهمال الاحتياجات العاطفية لشريكهم ، مما قد يجهد حياتهم العاطفية. بالإضافة إلى ذلك ، قد تجعل معاييرهم العالية وكمالهم من الصعب العثور على شريك متوافق يلبي توقعاتهم.

-برج الدلو

برج الدلو يقدر استقلالهم وحريتهم، في حين أن هذا يجعلهم أصدقاء رائعين ، إلا أنه قد يجعلهم يبدون منفصلين في العلاقات الرومانسية، إنهم يميلون إلى إعطاء الأولوية لمساعيهم الفكرية وأسبابهم الإنسانية على الروابط العاطفية ، والتي يمكن أن تكون منفرة لبعض الشركاء، غالبًا ما تكافح مواليد هذا البرج للعثور على شخص يمكنه تقدير احتياجاتهم من المساحة الشخصية والتفرد وتلبية احتياجاتهم.

-برج الحوت

يشتهر الحوت بطبيعته الحساسة والحنونة، لديهم عمق عاطفي عميق يسمح لهم بالتواصل مع الآخرين على مستوى عميق. ومع ذلك ، فإن طبيعتهم المثالية وميلهم لارتداء نظارات وردية اللون يمكن أن يؤدي إلى خيبة أمل في الحب، غالبًا ما يكون لدى الحوت توقعات غير واقعية وقد يقعون في حب الشركاء الخاطئين أو ينشغلون في علاقات سامة، هذا يمكن أن يؤدي إلى حسرة ومشاعر كونك غير محظوظ في الحب.

-برج السرطان

يُعرف مواليد السرطان بضعفهم العاطفي وطبيعتهم المغذية، يبحثون عن روابط عاطفية عميقة ويتوقون إلى الاستقرار والأمن في علاقاتهم. ومع ذلك ، فإن ارتباطهم القوي وخوفهم من الرفض يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى التشبث والتملك، يمكن لتقلبات مزاجهم وميلهم إلى التراجع عن قوقعتهم عند تعرضهم للأذى أن يجعل من الصعب الحفاظ على علاقات طويلة الأمد ، مما يساهم في إدراكهم بأنهم غير محظوظين في الحب.

-برج العقرب

برج العقرب أناس شغوفون وعاطفيون يغوصون بعمق في أمور القلب، هم معروفون بولائهم وتفانيهم لشركائهم. ومع ذلك ، فإن ميولهم الغيرة والتملك يمكن أن تخلق صراعات وقضايا ثقة داخل العلاقات، لديهم رغبة قوية في السيطرة ولديهم أيضًا ميل للاحتفاظ بالأسرار، هذه الصفات تعيق أيضًا نمو حياة حب صحية ومتناغمة، يمكن أن تساهم هذه العوامل في إدراكهم أنهم غير محظوظين في الحب.

المصدر: timesofindia