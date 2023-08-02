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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: لدينا 5000 فيلم روائي 50% منها مهدد بالفناء

طارق الشناوي
طارق الشناوي

توقع الناقد الفني طارق الشناوي على استنساخ صوت سيدة الغناء العربي ام كلثوم  باستخدام الذكاء الاصطناعي في الاغاني الشعبية واستخدامها في الترويج لصالة رياضية، قائلا:  علينا ان نتوقع هذا ولا نندهش ولا ننزعج ولكن علينا ان نتعلم كيف نحمي تراثنا.

وقال طارق الشناوي في  لقاء مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة عبر فضائية etc: لا يزعجني ان يضع شخص صورة عبدالحليم حافظ ويحاول محاكاة صوته ويغني سطلانة، المزعج ان تندذر اغاني عبدالحليم تموت لا نحافظ على هذا التراث،  وطالما  نحن قادرين على الحفاظ على اغاني العظماء وبنقدمه للناس فلا نخشى من اي تركيب،  لكن  اذا فرطنا في تراثنا سيصبح كل ما يصدر من الذكاء الاصطناعي هو القاعدة .

الاهتمام بالتراث المصري 

وأضاف طارق الشناوي، أن الحل الافضل لمواجهة تلك الظاهرة وتعريف الأجيال المقبلة بتراثنا الفني الاهتمام به واظهاره وابرازه والترويج له والدفاع عن لاعمالنا الاصلية، والبحث في ارشيفنا على كل ما هو جميل، وتداولها،  قائلا:  لدينا 5000 فيلم روائي 50% منها مهدد بالفناء لاننا  نحتاج الي إعادة طبعها وترميمها ولكن الفيلم الواحد يحتاح الي نصف مليون جنية. 


 

طارق الشناوى الذكاء الاصطناعي ام كلثوم توك شو التكنولوجيا الحديثة

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