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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لا أثق في قررات النقابة|

طارق الشناوي: الاهتمام بتراثنا الفني الحل الأمثل للاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

علق الناقد الفني طارق الشناوي على استنساخ صوت العندليب عبدالحليم حافظ باستخدام الذكاء الاصطناعي في إحدى الأغاني الشعبية واستخدامها في الترويج لصالة رياضية، قائلا:  من المتوقع أن يحدث، وسيحدث الكثير منه في المستقبل ولست منزعجا مما يحدث لأن المتلقي يعرف أن ما يحدث عبث.

 

التصدي لتلك الأزمة التي نواجهها من قبل الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي

وعرض الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” تقديم الإعلامية" انجي أنور" والمذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية “etc”  ، عددا من الحلول من أجل التصدي لتلك الأزمة في مقدمتها استخدام الطرق القانونية ولكن تلك الطريقة يمكن التحايل عليها على حد قوله،  مشيرا إلي أن الناس بعد مرورها بالتجربة تصاب بنوع من المناعة ويمكنهم وقتها التمييز بين الإيجابي والسلبي.


وأضاف  الناقد الفني أن الحل الأفضل لمواجهة تلك الظاهرة وتعريف الأجيال المقبلة بتراثنا الفني الاعتمام به وإظهاره وإبرازه والترويج له والدفاع عن أعمالنا الأصلية، والبحث في أرشيفنا على كل ما هو جميل، وتداولها،  قائلا:  لكن للأسف لدينا ذاكرة مثقوبة لا تهتم.


و قال إن الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي مشكلة تواجهها كل دول العالم بالقوانين،  وبالفعل القانون هو المسؤول لمواجهة تلك التجاوزات،  ولكن بالنظر للحل الاستراتيجي هو الترويج للجانب الجميل في إبداعنا،  لأنها أفضل وسيلة دفاع.

الشناوي: لا أثق في قدرة نقابة الموسيقيين في التصدي لتلك المشكلة

وأشار الشناوي إلى أنه لا يثق في قدرة نقابة الموسيقيين في التصدي لتلك المشكلة ،  قائلا : القرارات الصادرة من النقابة لا تعجبني، ولا تتسم بالثبات والاتزان، ويغيب عنها التفكير الجيد، آخرها  تخبط القرارات في إلغاء حفل ترافيس سكوت، لافتا إلي أن النقابة وضعت مصر في موقف غير لائق، ولم تراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والسياحية والفنية للقرار، بالإضافة إلي أزمة الفنان أحمد سعد مع منظمة الحفل التونسية وطلبه بالاعتذار.

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