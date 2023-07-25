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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استنساخ الأصوات للترويج.. طارق الشناوي: طبيعي يحصل أكثر من كده

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

أوضح الناقد الفني طارق الشناوي، أنه لا يوجد قانون يستطيع إيقاف وحل أزمة استنساخ أصوات الفنانين بالذكاء الاصطناعي، فليست القوانين وحدها هي التي تمنع فكرة استنساخ الأصوات،  ولكن أيضا  يجب زيادة وعي الجمهور تجاه الذكاء الاصطناعي، و يمكن استخدامه في ترويج العمل الفني.

 

وأكد الشناوي خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية" أنجي أنور" ببرنامج" مصر جديدة  “المذاع على فضائية” etc", أن الجمهور أصبح لديه وعي كافي في التفرقة بين الأصوات الحقيقة  للمطرب و بين الأصوات المستنسخة،  وناصحا بضرورة الترويج للأعمال الفنية العظيمة، ويمكن للورثة أن يرفعوا دعاوي ضد من يحاول استنساخ واستغلال الأصوات العظيمة.

ضرورة الاهتمام بكنوز الوطن

ووجه الناقد الفني، أن يجب الاهتمام بكنوز الوطن  وإعطاء فرص للأصوات الفنية المتميزة،  وتم استنساخ صوت تامر حسني وأنغام وحماقي لاغنية " اختياراتي مدمرة حياتي" لأحمد سعد، فيجب الدفاع عن الفن الاصيل ويجب الاخلاص لجمال الأصوات العظيمة،  وأن أحد  أصحاب إحدي الجيمات استغل فكرة أستنساخ الأصوات لكثرة الترويج، قائلا : “ طبيعي يحصل أكثر من كده”. 

طارق الشناوى حل أزمة أستنساخ أصوات الفنانين الذكاء الاصطناعي اختياراتي مدمرة حياتي تامر حسني أنغام حماقي

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