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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة المحلفين الكبرى توجه لائحة اتهام جديدة ضد ترامب.. تفاصيل

ترامب
ترامب

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن هيئة المحلفين التي تحقق في التدخل في انتخابات 2020 قدّمت لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحسب الشبكة الأمريكية، سلمت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى التي تستمع إلى الأدلة في تحقيق المحامي الخاص جاك سميث بشأن الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، لائحة اتهام بمحكمة اتحادية في العاصمة واشنطن.

وكان رئيس هيئة المحلفين الكبرى والمدعي العام بوزارة العدل حاضرين في قاعة المحكمة عندما تم تقديم لائحة الاتهام.

ووافق القاضي على ختم لائحة الاتهام التي أعادتها هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق المحامي الخاص جاك سميث في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 وأحداث الكونجرس.

ولم ترد أية معلومات في المحكمة عن عدد المتهمين أو هوية أي متهم.

كما وافق القاضي على استدعاء المتهم أو المتهمين المجهولين للمثول أمام المحكمة.

لكن ذكرت “سي إن إن"، أن هيئة المحلفين اتحادية وجهت لائحة الاتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقًا لوثيقة محكمة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن أنه يتوقع أنه يتم توجيه الاتهام إليه اليوم بشأن محاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال ترامب للأمريكيين في منشور على منصته الخاصة "سوشيال تروث"، إن "المستشار الخاص جاك سميث سوف يتقدم بلائحة اتهام جديدة لرئيسكم المفضل"، وذلك  "من أجل التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام جنائية لترامب، حيث اتهمه سميث بإساءة التصرف في مستندات ووثائق حكومية “بالغة السرية” عقب مغادرته البيت الأبيض، واتهم في مارس بالاحتيال التجاري.

ودفع ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، بأنه غير مذنب في كلتا الحالتين.

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