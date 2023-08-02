لطفي لبيب: أصيبت بجلطة في المخ.. وبُعدي عن الناس بداية الموت

كشف الفنان لطفي لبيب، أنه أُصيب بجلطة في المخ تسببت في تعطيل أجزاء من جسمه، موضحا أنه الأن بصحة جيدة و سؤال الجمهور عليه هو "رد جميل".

وقال لطفي لبيب، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على "سي بي سي" و الذي يقدمه الإعلامي "عمرو خليل"، "أنا مقدرش أعيش من غير الناس"، و بعده عن الناس يتعبه و بالنسبة له هو بداية الموت.

وأضاف، أنه خلال رحلته الفنية كان يُراعي أنه يدخل إلى كل بيت، و لم يتجاوز بأي عمل من أعماله، و لذلك هو تلقى رد فعل من جمهوره و من حوله لم يحلم به.

أكثر من يزورونه

وتابع، أن سعيد حامد و محمود حميدة و أحمد عبد العزيز، من أكثر الفنانين الذين يقوموا بزيارته و السؤال عنه باستمرار.