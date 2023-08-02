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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطفي لبيب: أصيبت بجلطة في المخ.. وبُعدي عن الناس بداية الموت

الفنان لطفي لبيب
الفنان لطفي لبيب

كشف الفنان لطفي لبيب، أنه أُصيب بجلطة في المخ تسببت في تعطيل أجزاء من جسمه، موضحا أنه الأن بصحة جيدة و سؤال الجمهور عليه هو "رد جميل".

وقال لطفي لبيب، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على "سي بي سي" و الذي يقدمه الإعلامي "عمرو خليل"، "أنا مقدرش أعيش من غير الناس"، و بعده عن الناس يتعبه و بالنسبة له هو بداية الموت.

وأضاف، أنه خلال رحلته الفنية كان يُراعي أنه يدخل إلى كل بيت، و لم يتجاوز بأي عمل من أعماله، و لذلك هو تلقى رد فعل من جمهوره و من حوله لم يحلم به.

أكثر من يزورونه

وتابع، أن سعيد حامد و محمود حميدة و أحمد عبد العزيز، من أكثر الفنانين الذين يقوموا بزيارته و السؤال عنه باستمرار.

 

لطفي لبيب الفن جلطة بالمخ سعيد حامد محمود حميدة أحمد عبد العزيز

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