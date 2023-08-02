اعتماد الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الدقهلية

اعتمد اللواء مروان حبيب ، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لمأموري الأقسام الشرطية والمراكز بمحافظة الدقهلية.

وشملت الحركة التي أجريت تجديد الثقة للعميد هشام دياب، مديرا لإدارة مرور الدقهلية، وتعيين العميد على ابو شعيشع مديرا لمرافق الدقهلية،

والمقدم فاروق حماد وكيل إدارة المرافق، و العقيد عمرو الشربينى مدير إدارة شرطة النجدة، والعميد اسلام رمزى، مدير إدارة تأمين الطرق، والعقيد أحمد الجميلى مأمور مركز شرطة طلخا، والعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا، والعقيد مصطفى الهنيدى مأمور مركز الكردي، والعميد ايمن بدوى مأمور مركز السنبلاوين، مقدم عمر عويس مأمور الجمالية، والعميد على خضر مأمور قسم ثاني المنصورة، والعقيد أحمد الحسينى مأمور مركز شرطة الستامونى، والعميد محمد منير، مأمور مركز شرطة شربين، العميد محمد سليمان ادارة التحقيقات، الرائد كريم الشربينى نائب مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، والرائدمحمد الالفى نائب مامور قسم أول المنصورة، والمقدم مسعد عوض مأمور جمصة، العقيد محمد وصفى مأمور قسم ميت غمر، العميد محمد ابوبكر مامور تمى الامديد، العقيد محمد الدسوقى مامور نبروه، العقيد أحمد الصديق مأمور مركز ميت غمر، العقيد أحمد عبدالرحمن مأمور دكرنس، والعقيد أحمد القبانى مامور مركز شرطة محلة دمنه، العميد محمد فوزى مأمور مركز شرطة بنى عبيد،

وشملت الحركة المباحث، عقيد يوسف صبرى رئيس مباحث الاموال العامة، والمقدم محمود اللوزي ، رئيس مباحث مرور الدقهلية، والمقدم محمود يعقوب، رئيس مباحث مرافق الدقهلية، والابقاء علي مقدم دكتور كريم عبدالرازق رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة، المقدم عبدالحميد الشورى رئيسا لمباحث قسم اول المنصورة، العقيد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، رائد محمد صلاح رئيس مباحث بنى عبيد، العقيد حمدى الطنبولى مفتش مباحث اول وثان المنصورة، المقدم أحمد العزب رئيس مباحث مركز المنصورة، المقدم محمد اسامة البنا رئيس مباحث بلقاس، الرائد عمار الجداوى، رئيس مباحث وحدة مباحث قسم محلة الدمنة، كما شملت الحركة تعيين المقدم محمد صبح رئيس مباحث وحدة مباحث قسم منيه النصر،

وشملت الحركة أيضا تعيين العقيد محمد مطر رئيسًا لمباحث تنفيذ الاحكام بمديرية أمن الدقهلية، والمقدم محمد الهلالى رئيس مباحث السنبلاوين، والمقدم محمد فوزي زيدان رئيس مباحث طلخا، والنقيب محمد الوصيفى رئيس قسم المساعدات الفنية بمديرية أمن الدقهلية، والرائد محمد الشربيني رئيس مباحث مركز المنزله، العقيد هشام الهلالي، رئيس مباحث المخدرات، المقدم محمد فوزي السحيلي رئيسًا لمباحث الاداب، والمقدم محمد فتحي، رئيسا لمباحث النجدة بمديرية أمن الدقهلية