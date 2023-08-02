تطورات الأوضاع بالنيجر.. قرار عاجل بفتح الحدود البرية والبحرية مع 5 دول

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن المجلس العسكري في النيجر أعاد فتح الحدود البرية والجوية مع 5 دول مجاورة.

وحسب الوكالة الفرنسية، تم إعادة فتح الحدود الجوية والبرية مع الجزائر وليبيا ومالي وتشاد وبوركينا فاسو.

في غضون ذلك، هبطت طائرة فرنسية في العاصمة باريس وهي تقل 262 عائدًا من النيجر.

وفي وقت سابق، أقلعت طائرة تقل رعايا فرنسيين من النيجر، بعدما أعلنت باريس إجلاء رعاياها من نيامي بعد تصاعد التوتر في البلاد إثر الانقلاب العسكري قبل أسبوع.

وقالت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، لوكالة فرانس برس، إن "هناك 262 شخصا على متن الطائرة من طراز ايرباص ايه 330، بينهم 12 رضيعا"، مضيفة أن "الغالبية الكبرى من الركاب من مواطنينا" إضافة الى "بعض المواطنين الأوروبيين".

وبررت فرنسا قرارها بإجلاء الرعايا بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارة باريس أول أمس الأحد وإغلاق المجال الجوي، وقالت "فرانس برس" أن حوالي 600 فرنسي يقيمون في النيجر.