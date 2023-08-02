عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لما يقولنا كولر.. القيعي يرد على مفاوضات الأهلي لضم سوزا

صدى البلد

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر قدم مستوى جيد في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن التفكير لم يكن في إهدار الفرص قدر التفكير في حجم الأخطاء التي تسببت في دخول مرمى الفريق عدة أهداف خصوصا في مواجهتي ريال مدريد وفلامنجو.

وقال القيعي الذي يحل ضيفا على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "نريد ضم مهاجم بمواصفات خاصة، غير موجودة في الدوري المصري، لدينا أبرز العناصر، ونعمل على استكمال النواقص، وكولر لن يضم سوى اللاعب الذي يلبي المتطلبات الفنية وينفذ أفكاره في الملعب".

وأضاف: "سوزا ليس هو المهاجم صاحب الارقام الأفضل، لكن المدير الفني مقتنع به ويذاكر عدة جوانب في الصفقة، وكولر يعرف ما يريد تحديدًا، ويتعامل وفقًا لثقافته".

القيعي: نتفاوض مع سوزا حتى يبلغنا كولر بالتراجع عن الصفقة.. ولدينا بدائل لمهاجمين آخرين

وأكمل: "نتفاوض معه حتى الآن. حتى يبلغنا كولر بالتفاوض مع مهاجم آخر، وهناك بدائل بالفعل لدينا، ولكن أولويات المدرب هو التعاقد مع مهاجم جديد بمواصفات معينة".

وزاد: "كهربا لاعب رائع وقادر على صناعة تاريخ لنفسه واتابع الأزمة وأسمع ما يُقال، والفريق في المباريات الأخيرة اتضح عليه الإجهاد الشديد بسبب ضغط المباريات، خاض اللاعبين عدد كبير من المواجهات وسافرنا كثيرا خارج مصر".

وأتم: "كولر يشعر باللاعبين، بل أنه يطالب اللاعبين في بعض المباريات بعدم الضغط بقوة، لتوفير مجهودهم".

كولر الأهلى النادي الأهلي ريال مدريد فلامنجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

خبير يحذر من تأثير زلزل إريتريا على سد النهضة وعلاقته بمصر والسودان

لن يدفع الفلوس.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن سداد كهربا لغرامة الزمالك

ترشيحاتنا

الصباحي: كلاتنبرج طالبنا بإعلان انتماءاتنا.. وهذا السبب وراء رحيله عن مصر

دعاء الحر الشديد وما يقال لرفع البلاء؟.. كلمات تخفف غليان الجو

أبرزها المدافع|5 أسلحة تعرّضك لعقوبة تصل للمؤبد وغرامة 20 ألف جنيه بالقانون

اختشوا| رد ناري من «القيعي» بشأن إفساد العلاقات مع المغرب بعد واقعة الشحات

سعر الذهب اليوم 2-8-2023

السم في العسل .. اليوتيوبر إيمان صبحي تروّج للتطبيع وتناصر الصهيونية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

طريقة عمل عجة البيض بالخضرة| بمذاق لا يقاوم

بفستان لافت.. فيفي عبده تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالتها في الساحل |شاهد

3 عوامل غير متوقعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول| تفاصيل

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ