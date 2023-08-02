لما يقولنا كولر.. القيعي يرد على مفاوضات الأهلي لضم سوزا

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر قدم مستوى جيد في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن التفكير لم يكن في إهدار الفرص قدر التفكير في حجم الأخطاء التي تسببت في دخول مرمى الفريق عدة أهداف خصوصا في مواجهتي ريال مدريد وفلامنجو.

وقال القيعي الذي يحل ضيفا على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "نريد ضم مهاجم بمواصفات خاصة، غير موجودة في الدوري المصري، لدينا أبرز العناصر، ونعمل على استكمال النواقص، وكولر لن يضم سوى اللاعب الذي يلبي المتطلبات الفنية وينفذ أفكاره في الملعب".

وأضاف: "سوزا ليس هو المهاجم صاحب الارقام الأفضل، لكن المدير الفني مقتنع به ويذاكر عدة جوانب في الصفقة، وكولر يعرف ما يريد تحديدًا، ويتعامل وفقًا لثقافته".

القيعي: نتفاوض مع سوزا حتى يبلغنا كولر بالتراجع عن الصفقة.. ولدينا بدائل لمهاجمين آخرين

وأكمل: "نتفاوض معه حتى الآن. حتى يبلغنا كولر بالتفاوض مع مهاجم آخر، وهناك بدائل بالفعل لدينا، ولكن أولويات المدرب هو التعاقد مع مهاجم جديد بمواصفات معينة".

وزاد: "كهربا لاعب رائع وقادر على صناعة تاريخ لنفسه واتابع الأزمة وأسمع ما يُقال، والفريق في المباريات الأخيرة اتضح عليه الإجهاد الشديد بسبب ضغط المباريات، خاض اللاعبين عدد كبير من المواجهات وسافرنا كثيرا خارج مصر".

وأتم: "كولر يشعر باللاعبين، بل أنه يطالب اللاعبين في بعض المباريات بعدم الضغط بقوة، لتوفير مجهودهم".