القيعي: كهربا قادر على صناعة التاريخ مع الأهلي.. ولم نقطع العلاقات مع فيوتشر

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود كهربا لاعب الفريق أصبح أكثر هدوءاً خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على ضرورة إغلاق الأزمة مع الزمالك وتسديد الغرامة في أقرب وقت.

وقال “القيعي” الذي يحل ضيفاً على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "كهربا أصبح أكثر هدوءًا وتركيزًا مع الأهلي حاليًا، وحل مشكلته بشكل نهائي هو مفيد لكل الأطراف، وحتى حكم المحكمة الرياضية (غريب) كيف تكون المسئولية تضامنية، طالما هناك خطأ فكل طرف يتحمل خطأه (يشيل شيلته)، ولكن يجب ضرورة إغلاق الملف لأن الاستمرار في عدم الدفع يزيد من المبلغ بسبب الفوائد".

وأضاف: "نقوم بتقييم أي صفقة بشكل واضح، قد يكون هناك نادٍ لديه ظروف معينة يطلب بسببها أموال كبيرة في أي لاعب عنده، هناك ظروف معينة قد تضطر النادي لانفاق مبالغ كبيرة مثلما حدث في يناير 2019، كنا في وقت حرج ولدينا أزمات فنية كثيرة، واستطعنا بتدعيمات يناير الفوز بالدوري وقتها، كنا مضطرين للتدعيمات بالمبالغ الضخمة، ولو كنا لسنا في حاجة لهؤلاء اللاعبين".

وواصل : "لم نقطع العلاقات مع نادي فيوتشر، ربما يكون هناك أحد تضايق، كنت أتمنى أن يكون التعاون أفضل من ذلك، هما شافوا مصالحهم بالطريقة التي يريدونها".

وأكمل: "سمعت أن هناك 3 لاعبين من فيوتشر انتقلوا لبيراميدز بـ140 مليون جنيه، وإذا كان طلب ذلك وحصل عليها فلا يمكن اللوم تماما، بالنسبة لي أنا هذا رقم كبير، وربما هذا المبلغ يمثل لنا مشكلة ولا يمثل لآخرين أي مشكلة".

وأتم: "لم نقوم بقطع إعارات أي لاعبين، حصلنا على الاحتياطات الفنية فقط من المعارين، كريم نيدفيد كنا في حاجة لوجوده فنيا".